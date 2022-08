Vészesen közeleg felénk az év egyik legjobban várt PlayStation-exkluzív videojátéka, avagy a God of War: Ragnarök , és ha szeretnénk feleleveníteni egy kicsit az alkotás eddigi történetét, akkor most itt a remek alkalom.

Az alábbi felvételen ugyanis az előző rész eseményeit dolgozták fel a készítők, méghozzá nem akárki, hanem, aki maga is érintett a God of War-sorozatban, de arcát és hangját bizonyára máshonnan is ismerhetitek.Amennyiben szívesen felidéznéd az emlékeidet Kratos története kapcsán, akkor ne hagyd ki az alábbi videót, miközben azt se felejtsd el, hogy a God of War: Ragnarök november 9-én jelenik majd meg PS4-re és PS5-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!