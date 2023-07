Kiszivárogtak az első részletek a The Last of Us Part 3-ról

Izgalmas hírek láttak napvilágot a The Last of Us-sorozat következő epizódjáról, melyek Daniel Richtman Patreon oldaláról származnak, ahol egy zárt posztban elárulta: jelenleg mintegy öt szerepre keresnek színészeket a játékhoz.

Emberünk konkrétan meg is nevezte a The Last of Us Part 3-at, illetve felvezetett hozzá egy laza koncepciót, ami szerint, ahol a szereplők egy viktoriánus kori házban rendezték be főhadiszállásukat, azonban Lucas, Mason, Val, Ezra és Gracis között nincs olyan nagy egyetértés, mint amit az ember egy ilyen időszakban elvárna.Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a szivárogtató egyetlen percig sem beszélt Ellie-ről, márpedig a második rész zárása alapján ismét ő kaphatja majd a központi szerepet a történetben. Izgatottan várjuk a továbbiakat!