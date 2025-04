Kiszivárogtak a Street Fighter 6 harmadik évadának DLC karakterei

A jelek szerint tovább folytatja a Street Fighter 6 támogatását a Capcom, lévén kiszivárgott, hogy érkezőben van a harmadik évad, aminek részeként ismét négy karakterrel bővülhet majd a kínálat.

A hírt olyan források hozták nyilvánosságra, akik korábban a második évadhoz is idő előtt kiszivárogtatták ezeket az infókat, így elég hihetőnek tűnik, hogy a harmadik szezonnalkerülhetnek majd az irányításunk alá.A szivárgással egyetemben megjelentek egyébiránt olyan vélemények is a világhálón, miszerint a Capcom nem a harmadik évadhoz tervezi ezeket az extra karaktereket, hanem a Super Street Fighter 6 kiadás kezdőszezonját támogatná meg velük. Bárhogyan is lesz, tartsuk nyitva a szemünket.