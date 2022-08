Kiszivárogtak a Call of Duty 2024 első képei (FRISSÍTVE!)

Kiszivárogtak az internetre az első képek a Treyarch következő, 2024-ben megjelenő Call of Duty játékáról, miután adatbányászok megtalálták többek között azokat is a Call of Duty: Warzone Mobile zárt alfa-fájljaiban, legalábbis ezt állítja a forrás

A hivatkozott Twitter fiókot a szivárgás és a hír megírása után nagyon gyorsan felfüggesztették, így már nem találhatók meg a hírben a beillesztett tweetek.

RealiityUK, volt aki széttúrta a Call of Duty Warzone Mobile Project Aurora zárt alfájának fájljait, amiben számos, be nem jelentett Call of Duty tartalmat talált. Ez a srác volt, aki korábban képeket szivárogtatott ki a Call of Duty: Modern Warfare 2 többjátékos térképeiről, beleértve a játék Ground War térképeinek betöltőképernyőjét is.A szivárogtató most két multiplayer térképről tett közzé képeket, amelyek- az alábbi képek egyelőre concept artnak tűnnek.Az első kép a "Stealth" kódnevű térképet mutatja be, amely valószínűleg az Egyesült Államok egy katonai bázisán, ismeretlen helyen játszódik. A második kiszivárgott kép a "Pillage" nevű térképhez készült.RealiityUK azt mondta, a képfájlok elejére tett azonosító alapján tudta beazonosítani a képeket, az "IW9" a Modern Warfare 2 (vagy "Infinity Ward 9"), a Call of Duty 2024 pedig "T10" (vagyis "Treyarch 10") azonosítóról következtetett.Hogy a Warzone Mobile zárt alfája miért tartalmaz fájlokat egy olyan játékkal kapcsolatban, amelynek megjelenéséig még két év van hátra, azt nem tudni, de ha már képcunami van, akkor itt egy még van egy jó nagy adag a Modern Warfare 2-ből is: