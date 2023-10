Kiszivároghatott a World of Warcraft következő kiegészítőjének központi témája

Ha minden a tervek szerint alakul, az idei BlizzCon expón a Blizzard bemutatja a World of Warcraft soron következő kiegészítőjét, amelynek központi témája egy szivárgásnak köszönhetően idő előtt napvilágot láthatott.

A hírek egy Wiraneusz nevű Reddit-felhasználótól származnak, aki korábban is aktív volt már a szivárogtatások kapcsán, bár emberünk most inkább csak figyelmes volt, hiszen a Dragonflight bővítmény egyik raidjében akadt rá Khaz Algar előképére, ami arra enged következtetni, hogyEzt támasztja alá, hogy már a játék 10.1-es és 10.2-es javításaiban is több olyan dolog bukkant fel az adatbányászoknak köszönhetően, amelyek a törpök megjelenésére utalnak, ami nyilván még semmit sem jelent, de azért érdemes számításba venni, hogy errefelé indulhat a Blizzard a következő World of Warcraft kiegészítővel.