Kiszivároghatott a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater megjelenési dátuma

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater megjelenési dátuma és egy új trailer korábban lett nyilvános, mint szerették volna, így a PlayStation áruházában az volt olvasható egy ideig, hogy a játék idén augusztus 28-án jelenik meg.





A megjelenési dátum is szerepel az azóta lementett új trailerben , amely friss pillantást vet a klasszikus lopakodós akcióból ismert jelenetekre. A kedvcsináló végén az Ape Escape majma is látható, ami az eredeti kiadás Snake vs Monkey minijátékára utal, amit vélhetően itt is újrateremtettek.A PlayStation Storeban mi nem találjuk már a nyomát, de többen lementették és a játék PS5 Prora is fel volt tüntetve. Könnyen lehet, hogy ezt a, a még ebben a hónapban esedékes State of Play előtt.Mindenesetre ez még nem hivatalos dátum, a Konami szóvivője a GameSpotnak elmondta: "Jelenleg semmi újat nem tudunk megosztani".