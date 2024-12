Kiszivárgott trailer buktatott le egy törölt Lego James Bond-játékot

Bár annak idején felmerült néhány helyen, hogy milyen jó ötlet lenne Lego-játékot készíteni a 007-es ügynök kalandjai alapján, végül mindez megmaradt kósza ötletnek, vagyis éveken keresztül így tűnt.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Márpedig készült egy Lego James Bond-játék a háttérben, olyannyira, hogy most egy akkori kiadatlan trailer is nyilvánosságra került belőle. Az alkotás még a Traveler's Tales csapatánál készült nagyjából 2016 magasságában, és mint az alábbi felvételen látható,A LEGOGameMuseum információi szerint a felvétel teljesen eredeti, és a The Lego Group állíttatta le a fejlesztéseket, mert a James Bond filmeket feleslegesen erőszakosnak és szexuális töltetűnek tekintették, ami nem tudta volna kiszolgálni a franchise családbarát jellemzőit.