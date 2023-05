Kiszivárgott néhány gameplay videó a Harry Potter: Quidditch Champions-ból

Három rövid videó szivárgott ki szombaton a Redditre, amelyek állítólag a WB Games nemrég bejelentett Harry Potter: Quidditch Champions játékát mutatják be, azon belül is a testreszabhatóságot, valamint a játékmenetet, mind a gyakorló mód, mind a tényleges kviddicsmeccsek során.

Éppen a múlt hónapban, április 17-én jelentették be a címet, a játéktesztelés pedig mindössze négy nappal később már le is kezdődött. A, az egyik , a Character Customization című azt mutatja be, ahogy a felhasználó végigmegy a személyre szabott csapat beállításának lehetőségein.Láthatunk egy edzést is, amelyben a játékos egy ismeretlen karaktert irányítva gyakorol, az utolsó pedig mintha egy tényleges mérkőzést mutatna be, a vendég csapat 80:20-as hátrányban van. A játékos ezúttal Griffendél-köpenyt visel és úgy tűnik, hogy az üldöző szerepét játssza, majd megjelenik egy visszaszámláló, és amint eléri a nullát, a mérkőzés véget ér és kihirdetik a győztest.