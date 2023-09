Kiszivárgott, hogy vannak remaster tervek a Fallout 3-hoz és az Oblivionhoz

Bizalmas Microsoft dokumentumok szivárogtak ki az Activision Blizzard felvásárlásával kapcsolatos FTC-ügyben, ezekből kiderült az Xbox több be nem jelentett projektje, például az Oblivion és a Fallout 3 remasterek.

Fallout 3 Remaster, Ghostwire Tokyo Sequel, Dishonored 3, Oblivion Remaster, Doom Year Zero appear on a release schedule listhttps://t.co/xttFBM30wp pic.twitter.com/A1sv7TAuL7 — Wario64 (@Wario64) September 19, 2023

Ezek még azelőtt voltak tervben, hogy a Microsoft 2020-ban felvásárolta volna a Bethesdát, a projektek azóta változhattak és a covid-19 is közbeszólhatott. Az Oblivion remaster eredetileg a 2022-es pénzügyi évben, a Fallout 3 remaster pedig a 2024-esben jelent volna meg, előbbit vagy elhalasztották, vagy törölték.A dokumentumból az is kiderült, hogy egy új Doom játék, a Year Zero és a Dishonored 3 is fejlesztés alatt állt a Bethesdánál, igaz, ez egy. Eredetileg a Doom Year Zero a 2023-as pénzügyi évben, míg a Dishonored 3 a 2024-esben jelent volna meg, előbbi szintén csúszik, vagy törölték.Az anyagból kiderült az is , a következő Xbox-konzol 2028-ban jelenhet meg.