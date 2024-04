Kiszivárgott egy PS5-ös SOCOM-játék?

Aki már a PS2 óta követi a játékvilág eseményeit - sajnos mi már ilyen öregek vagyunk -, abban biztosan kellemes emlékeket ébreszt fel a SOCOM név, hiszen ez az exkluzív akciójáték egészen nagyszerű volt a maga idejében.

A csapat alapú küldetésekre fókuszáló, rengeteg taktikai érzéket kínáló alkotás pedig most úgy tűnik, hogy visszatér, hiszen David Veach, egy ismert színész Actor Access adatlapján felbukkant, hogy, mint a kérdéses mű legfontosabb társ-szereplője.A történet legnagyobb érdekessége, hogy ez az első eset, amikor a SOCOM 111-ről hallhatunk, sehol máshol nem volt még utalás rá a világhálón, de most már nagyon izgulunk miatta, hiszen amennyiben a motion capture felvételek zajlanak, akkor az még PS5-re meg is jelenhetnek pár éven belül