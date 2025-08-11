Kiszivárgott a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 megjelenési dátuma

A kiadó Paradox Interactive 2019-ben, az éves GDC során jelentette be a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2-t és már akkor is hosszú volt a várakozás a folytatásra, hiszen az első játék még 2004-ben jelent meg. Akkor a Paradox a 2020 első negyedévét tűzte ki célul, de a fejlesztés végül sokkal tovább tartott, mint eredetileg tervezték.
Egy fülöp-szigeteki kiskereskedő áruházában, a GameXtreme-en azt írták, hogy október 21-én jelenik meg a várt folytatás és egy nagyon valósághűnek tűnő borító is látható volt. Hogy ez a dátum valóban valós-e, az még kérdéses, de összhangban van azzal, amit korábban hivatalosan közöltek az októberi megjelenésről.
