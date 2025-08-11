Kiszivárgott a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 megjelenési dátuma

pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 11.
3406
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hosszú és viharos fejlesztési cikluson ment keresztül, de az elmúlt néhány hónapban stabilizálódtak a dolgok és kiderült, hogy októberben jelenik meg, most pedig előkerült egy pontos dátum is.
 

A kiadó Paradox Interactive 2019-ben, az éves GDC során jelentette be a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2-t és már akkor is hosszú volt a várakozás a folytatásra, hiszen az első játék még 2004-ben jelent meg. Akkor a Paradox a 2020 első negyedévét tűzte ki célul, de a fejlesztés végül sokkal tovább tartott, mint eredetileg tervezték.

Egy fülöp-szigeteki kiskereskedő áruházában, a GameXtreme-en azt írták, hogy október 21-én jelenik meg a várt folytatás és egy nagyon valósághűnek tűnő borító is látható volt. Hogy ez a dátum valóban valós-e, az még kérdéses, de összhangban van azzal, amit korábban hivatalosan közöltek az októberi megjelenésről.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 release date possibly leaked - October 21
byu/Turbostrider27 inPS5
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hosszú és viharos fejlesztési cikluson ment keresztül, de az elmúlt néhány hónapban stabilizálódtak a dolgok és kiderült, hogy októberben jelenik meg, most pedig előkerült egy pontos dátum is.'>
1 hozzászólás

Gólem

1 órája és 22 perce

Hihetetlen tempóban fejlesztik! röhögő smiley

válasz erre
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Két eredeti IP-n dolgozik a Still Wakes the Deep fejlesztője

Két eredeti IP-n dolgozik a Still Wakes the Deep fejlesztője

Októberben jön a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Októberben jön a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Lehet, hogy hamarosan felfedik a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 megjelenési dátumát

Lehet, hogy hamarosan felfedik a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 megjelenési dátumát

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685475 10

VS
Egér + bill
Kontroller