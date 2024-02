Kiszivárgott a Tekken 8 első három DLC karaktere

Alig pár hete jelent meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re a Tekken 8 , azonban ahogyan az lenni szokott, máris pletykálják az első DLC karaktereket, ami nem is annyira pletyka, mint inkább egy igencsak masszív szivárgás lett a sorban.

Az információ egy Shootmans-nevű X-felhasználótól származik, aki egy csalómotor segítségével alaposabban is belenézett a játék adataiba, és ezekből tisztán kivehető, hogy összesen három karakter is fejlesztés alatt áll a Tekken 8 -hoz, köztük pedig az első rögtönlehet, aki a Tekken 7-ben debütált - egyébként szintén DLC karakterként.A második érkező bunyóslesz, aki szintén DLC harcos volt a Tekken 7-hez - egyébként a thai hadsereg egyik harcosa -, míg a harmadik érkezőkéntvárható, aki egykoron a Tekken 4-ben mutatkozott be a sorozat rajongóinak. Megjelenési dátumról és egyebekről még nincs hír, de hamarosan talán mindent hivatalosítanak!