Kiszivárgott a Horizon: Zero Dawn Remastered

Minden jel arra utal, hogy a Sony nemsokára bejelenti a Horizon: Zero Dawn visszatérését, lévén a csapat azt tervezi, hogy PC-re és PS5-re is újra kiadják a játékot, amit nem sikerült valami ügyesen titokban tartani.

Történt ugyanis, hogy az ESRB már most, ami a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a Sony megszépült grafikával újra kiadja az újabb platformokra - így talán PS5 Pro-ra is - a sokak által kedvelt akciójátékot.Aki nem tudná, a Horizon: Zero Dawn eredetileg 2017-ben jelent meg a PS4 exkluzivitásában, majd 2020-ban PC-re is napvilágot látott, azóta viszont a folytatásokra fókuszált a Sony, azaz éppen itt volt már az ideje, hogy egy kicsit megpiszkálják az első részt.