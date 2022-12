Kiszivárgott a Horizon: Forbidden West első letölthető tartalma

Most már teljesen biztosak lehetünk benne, hogy a megjelenés után több extra tartalom is társulhat majd a Horizon: Forbidden West -hez, lévén idő előtt kiszivárgott az első DLC címe és megjelenési dátuma.

A hírt több bennfentes forrás is megerősítette, így The Snitch után Tom Henderson is elárulta, hogy legjobb tudomása szerint a Horizon: Forbidden West ott lesz az idei TGA 2022 eseményen, ahol bemutatják majd a játék első letölthető tartalmát is Burning Skies címmel, mely az alapjáték helyszínétől délre, egy egészen új területre kalauzolja majd a rajongókat.Ami kiderült még, hogy a Burning Skies DLC megjelenése egy kicsit még odébb van, csak valamikor jövő áprilisban kerülhet sor az érkezésére, ami nyilván nem meglepő annak fényében, hogy az alapjáték is csak februárban érkezik.