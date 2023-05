Kiszivárgott a Five Nights At Freddy's mozi első előzetese

Felkerült az internetre a közelgő Five Night at Freddy's film első kedvcsinálója, a videót több fiók is megosztotta nagyjából egy időben, szombaton, a trailert fehér kódolt szöveggel pecsételtek le, ami részben eltakarja a képernyőn zajló látványt.

Nem ez az első kiszivárgás a FNAF-filmhez, hiszen március elején már felbukkantak a neten a Freddy Fazbear's Pizzánál készült forgatási fotók, amelyek közül az egyiket a kiszivárgott trailerben is felfedezhetünk. A film cselekményéről szóló első hírek szerint eltéréseket tartalmaz az eredeti játéksorozat történetétől, szándékosan.Az alig több mint két és fél perces trailerben láthatunk részeket Freddyről, Bonnie-ról és Chicáról, ezen kívül rengeteg utalás van, amely a: a karakterek arról beszélnek, hogy a figuráokat megszállták halott gyerekek szellemei, Freddy ikonikus bariton nevetése és egy zenedobozszerű előadás.Sok helyről törölték már a videót, de itt például még elérhető.