Kiszivárgott a Death Note: Killer Within

A tajvani korbesorolási hivatalnak köszönhetően idő előtt kiszivárgott egy olyan videojáték, amelyre nagyon sok rajongó már hosszú évek óta vár, révén készülődik egy remélhetőleg tripla-A kategóriásnak szánt Death Note videojáték.

A tripla-A kategóriában azért reménykedünk, mert, a játék pedig PS4-re és PS5-re is érkezik, de aggodalomra semmi ok, vélhetően PC-re és az Xbox konzoljaira is napvilágot láthat majd.Egyelőre azonban hivatalos bejelentésünk még nincs, a Death Note: Killer Within egy idő előtti szivárgás eredménye, amiből annyi derült még ki, hogy Európában és az Egyesült Államokban is levédette a Bandai Namco, azaz globális megjelenésre készülnek vele.