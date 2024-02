Kiszárogtak a Call of Duty Black Ops Gulf War kampányának részletei

A Treyarch következő Call of Duty-címének egyjátékos kampányáról, - amely a pletykák szerint a Black Ops Gulf War alcímet viseli majd, - kiderültek az első részletek és úgy tűnik, átveszi a Modern Warfare 3 nyílt világú küldetéseit.

Az Insider Gaming arról számolt be ma a fejlesztést ismerő forrásokra hivatkozva, hogy atartalmaz majd. Állítólag a sztorimódért a Raven Software felel, míg a többjátékos funkciókért a Treyarch.Bár az Öbölháborút bemutató játék a cikk szerint folytatja a nyílt világú sztoriküldetéseket, az Insider Gaming forrásai szerint a kampányt ezúttal az alapoktól kezdve építették fel a tartalom újrahasznosítása helyett. Az egyjátékos élményét úgy írták körül, mint ami közelebb áll a Far Cry-hoz, a Modern Warfare 3 helyett.Gyors utazási rendszer is elérhető lesz a visszatérő Black Ops karakterekkel, például Adlerrel együtt. A 2024-es játék sztorikampányának hossza egyelőre nem ismert, a 2025-ös, Saturn kódnevű CoD a tervek alapján, - ugyanezen forrás szerint, - egy nyílt világú kampányt is tartalmaz majd.