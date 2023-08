Kipróbálható változatot kapott az Age of Empires III: Definitive Edition

Kellemes meglepetéssel szolgált a Microsoft azoknak a rajongóknak, akik mindig is szerették volna kipróbálni az Age of Empires III: Definitive Edition -t, de nem tudtak vagy nem akartak rá pénzt áldozni.

Bár a teljes verzióért továbbra is kemény pénzeket kell fizetnünk, azonban érkezett hozzá egy kipróbálható változat, ami lehetőséget ad arra, hogy ismerkedjünk egy kicsit az alkotással, így például, legalábbis a Blood, Ice and Steel hadjárat első küldetésébe.Ez azonban még messze nem minden, hiszen a Steamen elérhető demó még a multihoz is hozzáférést ad, így lehetőségünk nyílik nyolc térképen is megmérkőzni egymással, érdekesség pedig, hogy itt mind a 16 civilizáció elérhető lesz, azonban hetente változik, hogy éppen melyik hárommal indulhatunk csatába.