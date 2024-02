Kipróbálhatjuk a magyar fejlesztésű Chicken Police: Into the HIVE!-ot

Chicken Police: Into the HIVE! a bejelentése óta először mindenki számára elérhetővé vált egy demóval, amelyben csatlakozhatunk Sonnyhoz és Martyhoz a következő kalandjuk kezdetén.

Az előző címben, a Chicken Police: Paint it RED!-ben Sonny Featherland és Marty MacChicken megoldották a Sonny nyugdíjba vonulása előtti utolsónak vélt ügyüket. Mivel a dolgok sosem mennek egészen úgy, ahogyan eltervezték, az Into the HIVE!-ban kedvenc kakasaink visszatérnek és minden eddiginél nagyobb bajba kerülnek, ami egy gyanús gyilkossági üggyel kezdődik.A nyomozós noir kalandot komor történet, zord hangulat és abszurd humor jellemzi, mindez point-and-click játékmenettel. A játék megjelenésére még az idén számíthatunk, a, amely többek között 1-2 óra játékidőt, 2 minijátékot, 7 helyszínt, 11 karaktert tartalmaz.

