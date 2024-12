Kiolvasztották a jégtömbből Mariah Careyt a Fortniteban

Fortnite is beszállt abba a poénkodásba, hogy az ismert énekesnő, Mariah Carey egész évben téli álmot alszik, mielőtt karácsony előtt kiolvadna, hogy elénekelje ünnepi slágereit - most így tett a lövöldében is.

Nemrég egy hatalmas jégtömb került a Fortnite térképére és most elolvadt, hogy egy táncoló Mariah Careyt mutasson be télapó-jelmezben, miközben az All I Want For Christmas Is You szól. Valószínűleg senki nem számított rá, hogy idén Grammy-díjas énekest láthatunk egy jégtömbből előbújni és énekelni a Fortnite ban, szóval a bizarr cinematic trailert érdemes megnézni alább.A látványos kiolvadás nem csak a karácsonyi ünnepeket jelenti, jelen esetben inkább azt, hogy. Az Epic felhívása szerint a Winterfest Cabinban ajándékokat kaphatunk, a Battle Royale szigetet hó borítja, a shopban pedig Mariah Carey, vagy Santa Shaquille O'Neal skint vehetünk - mindezek január 7-ig érhetőek el.

