King Kong visszatér: bejelentve a Kong: Survivor Instinct

A Skull Island: Rise of Kong 2023 egyik legrosszabb játéka volt, de ez nem akadályozza meg a mozi leghíresebb főemlősét abban, hogy visszatérjen: ezúttal a 7Levels hozza el még idén a Kong: Survivor Instinct et egy szokatlan műfajban.

A most bejelentett játék egyjátszódik, nem sokkal a 2021-es Godzilla Kong ellen (Godzilla vs. Kong) film eseményei után. A Kong: Survivor Instinct úgy néz ki, mintha a franchise sokkal szürkébb lenne, eltűntek a buja, dzsungeles környezetek.A színvonal most elég alacsonyan van a 2023-as King Kong-játék után, így reméljük, hogy ez az új cím egy fokkal feljebb tudja tornázni, amikor 2024 őszén megjelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re. A történet szerint hősünk egy izgalmas túlélési küldetésre indul egy csatatérré változott városban, amelyben felhasználhatjuk a szörnyek erejét a saját előnyünkre.

Nézd nagyban ezt a videót!