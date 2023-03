Kilencmilliárdan haltak meg az Elden Ringben a megjelenése óta

A Bandai Namco megosztott néhány érdekes statisztikát, amelyből kiderül, hányszor haltak meg játékosok az Elden Ring ben a játék megjelenése óta minden platformon, az infografika a leghalálosabb főellenségeket, a halál okait és a legnépszerűbb varázsigéket is bemutatja.

A 2022 februárjában történt megjelenése óta az Elden Ring meghódította a játékvilágot és több mint 20 millió példányban kelt el . A statisztikák szerint több mintlegyőzésével próbálkozott, így ő lett a legveszélyesebb ellenség.Az ő számát követi Margit the Fell Omen, aki több mint 281 millió játékossal végzett, a listán ezután Limgrave Tree Sentinel, Radagon of the Golden Orger és Starscourge Radahn következik. Ezek a számok hatalmasak, de a több mint kilencmilliárd játékos halálának csak 69 százalékát teszik ki, 15 százalék skarlát, őrület miatt halt meg, 14 százalékuk pedig egész egyszerűen lezuhant.Kiderült az is, a Rock Sling volt a legtöbb játékos számára a legmegfelelőbb varázslat, a varázsigéknél a Blessing of the Erdtree viszi a koronát. Az új DLC bejelentése óta egyre többen térnek vissza Elden Ring szétszabdalt földjeire, így nem kétséges, hogy az áldozatok száma tovább fog növekedni.