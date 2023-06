Kijött az első DLC a Wo Long: Fallen Dynasty-hez

A KOEI TECMO Europe és a Team NINJA bejelentette a Wo Long: Fallen Dynasty első DLC-jének megjelenését, emellett már elérhető egy ingyenes frissítés is, amely a Naraka: Bladepointtal közös páncélokat tartalmaz.

Az új Battle of Zhongyuan című történetfejezet Cao Cao Cao seregét követi a Dong Zhuo elleni koalíció összeomlása után és. A DLC-ben új tábornokok, mint Dian Wei, új démonok, köztük Bingcan és Huodou, az új isteni szörny Feilian, az új fegyvertípus "cestus", valamint egy megnövelt nehézségi szint is található.Az új tartalmak megünneplésére akciót hirdettek minden digitális áruházban, méghozzá 25 százalékkel olcsóbban szerezhetjük be a márciusban megjelent démonoktól hemzsegő, sötét fantasy akció-RPG-t. Aki pedig az EDWIN márkájú Wo Longos ruhákból vásárol, az kap egy kódot, amivel feloldhat egy exkluzív páncélzatot.

Nézd nagyban ezt a videót!