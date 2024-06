Kijött a Hogwarts Legacy nagy nyári frissítése

A Warner Bros Games bejelentette, hogy a Hogwarts Legacy 2024-es nyári frissítése hivatalosan is elérhető vált minden platformra, az alapjáték tulajdonosai új fotó módra, javításokra és exkluzív tartalmakra számíthatnak.

A Haunted Hogsmeade Shop Quest eddig kizárólag PlayStation-exkluzív küldetés volt, most már mindenki kipróbálhatja. A korábban szintén exkluzív Onyx Hippogriff és Felix Felicis bájital recept is mindenkié lett, ahogyan a vadonatúj Azkaban Coat, Azkaban Prisoner's Outfit, The Glasses That Lived és a Lavender Borealis Broom is.Az újkülönböző beállításokkal, sőt még az évszak és a napszak is választható. Továbbá még az NPC karaktereket is eltávolíthatjuk a képekről, valamint személyre szabhatjuk ezeket a képernyőfotókat a házak és karakterek alapján készült keretekkel, címerekkel és filterekkel.

