Kiderült néhány részlet a Condorról, amely a Control spin-offja lesz

A Remedy új részleteket osztott meg a Codename Condor ról, a kooperatív multiplayer címről, amelyet a Control spin-offjának szánnak és a stúdió első lépése lesz az élő szolgáltatásalapú játékok felé.

A Remedy saját fejlesztésű Northlight motorjára épülő játéknak idén kezdődik meg a teljes körű gyártása- derült ki a cég nemrég megjelent, 2023-ról szóló jelentéséből . A csapat azt is megerősítette, hogy a Condor egy "élő szolgáltatásalapú, fix árú" játék lesz, nem pedig egy free-to-play cím.A sztorija szerint a Hiss invázió után az Oldest House zárlat alatt áll, veszélyes természetfeletti erők munkálkodnak ott. Csapdába esett a Szövetségi Ellenőrző Hivatal utolsó maradványa is, akinek vissza kell szerezniük az irányítást.A tájékoztató szerint a Remedy egyéb projektjei közül a Max Payne 1 & 2 remakeje is a gyártási előkészítés fázisban van.