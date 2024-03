Kiderült, mikor kapjuk meg a Still Wakes the Deep című narratív horrort

Still Wakes the Deep , a The Chinese Room és a Secret Mode közelgő narratív horrorjátéka megjelenési dátumot kapott, az olajfúrón játszódó cím PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re jön, utóbbi kettőn Game Pass-szel is elérhető lesz.

egy hangulatos új trailerben fedték fel a Future Games Show Spring Showcase 2024-en, a videó a Skócia partjainál található Beira D olajfúrótornyot mutatja be. Itt dolgozunk munkásként, amikor valami furcsa dolog történik.Egyetlen egy kommunikációs csatorna sem működik, a kijáratok zárva, nekünk pedig szembe kell néznünk az ismerhetetlen borzalommal. Az egész játék kapott egy narratív vonalat a The Chinese Roomról, akik az Amnesia: A Machine for Pigs, az Everybody's Gone to the Rapture és Dear Estherről lehetnek ismertek.

Nézd nagyban ezt a videót!