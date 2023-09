Kiderült, mikor jön konzolokra a Jagged Alliance 3

Jagged Alliance 3 két hónappal ezelőtt jelent meg PC-n, a harcmezőt azóta megtöltötték a játékosok, a fejlesztő Haemimont Games fogadta a visszajelzéseket, így most bemutatták a javításokat és a konzolosoknak is jó híreket hoztak.

Egy rakás frissítést ígértek, amelyek a következő hónapokban érkeznek ingyen: a harcok minőségét javító funkciók, új lehetőségek a moddingra, néhány új kihívás és a régebbi játékból megismert Bobby Ray's Guns and Things online bolt megjelenése. Ezek PC-re, PlayStationre és Xboxra is érkeznek majd, hiszen lassan a konzolos játékosok is készülhetnek. elérhető lesz PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, valamint Xbox Onera és Xbox Series S/X-re is, a többjátékos funkció pedig cross-gen lesz. Vagyis a PlayStation 4 játékosok összeállhatnak PlayStation 5-ös társaikkal, az Xbox One felhasználók pedig az Xbox Series S/X-en játszókkal, méghozzákerül.