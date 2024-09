Kiderült, mikor jön a Monster Hunter Wilds

Az elmúlt időszakban sokan találgatták a Monster Hunter Wilds megjelenési dátumát, többen abban bíztak, hogy 2025 elején megjelenik - nekik igazuk lett, ugyanis a szörnyvadász folytatása február végén debütál.





Úgy tűnik, hogy a Capcom nem csak a régi mechanikák tökéletesítésén dolgozott eddig, hanem azon is, hogy friss élményeket nyújtson mind a veteránok, mind az újoncok számára. A State of Play során kiadtak egy új trailert, amely leleplezi a hivatalos megjelenési dátumot és az előrendelési bónuszokat.A friss kedvcsináló alapján a Monster Hunter Wilds cross-play támogatással, akik pedig a cím előrendelés mellett döntenek, megkapják a Guild Knight Set Layered Armort és a Hope Charm Talismant. Standard, Deluxe és Premium kiadással is találkozhatunk, ezek többnyire kiegészítőket, frizurákat, profil testreszabási lehetőségeket tartalmaznak:

