Kiderült, mikor indul a Diablo IV első szezonja, nem is kell sokat várni rá

A fejlesztők legújabb livestreamjükben bejelentették a Diablo Immortal új Blood Knight osztályát, majd a Diablo IV felé terelték a beszélgetést, felfedve a Season of the Malignantot, mint a játék első szezonját és az érkező tartalmakat.

A tervek szerintmellett egy kiadós szezonális küldetéssorozatot is élvezhetünk majd. Az évad elhozza a Malignant Heartsöt, amelyet leginkább a Diablo III: Reaper of Souls Legendary Gemsjeinek Diablo IV -es változataként lehet leírni. Ezeket nem távolíthatjuk el, de cserélhetjük és összesen 32 félét lehet összegyűjteni.A Codex of Power Legendary Aspects-jei átkerülnek az új szezonba, de újra fel kell majd oldanunk őket a Season Journey teljesítésével. A Battle Pass 27 ingyenes szintet tartalmaz, amelyek elkészült anyagokat és kozmetikumokat adnak minden osztálynak, a prémiumban igazából csak további kozmetikumokat szerezhetünk.

