Kiderült, mennyi pénzt kér a Nintendo és a The Pokémon Company a Palworld fejlesztőitől

Palworld fejlesztője, a Pocketpair újabb részleteket árult el a Nintendo és a The Pokémon Company által indított perről - az ügy három, a játékmenethez kapcsolódó szabadalomból ered és február és július között nyújtották be a keresetet.

Mint azt megírtuk , 2024. szeptember 19-én a The Pokémon Company és a Nintendo szabadalombitorlási pert indítottak a Pocketpair ellen a Palworld -ben látható hasonlóságok miatt. Most azt írták, több sajtómegkeresést kaptak a per állásával kapcsolatban, ezért beszámolnak a részletekről.Azt állítják, a Palworld három szabadalmat sért és a játékkal szembeni tiltó végzést, valamint a szabadalmak bejegyzésének időpontja és a jelen per benyújtásának időpontja között keletkezett károk egy részének megtérítését kérik.Elárulták azt is, a Nintendo és a The Pokémon Company. A Pocketpair kijelentette, a jövőbeni jogi eljárások során továbbra is érvényesíteni fogják álláspontjukat az ügyben.