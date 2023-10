Kiderült, meddig kell várnunk a Fallout tévésorozatra

Az Amazon Prime már korábban bejelentette, hogy a sorozat premierje valamikor 2024-ben várható, de a streamingszolgáltató most nyilvánosságra hozta a Fallout tévésorozat teljes megjelenési dátumát.

A sorozat, - amelyet a Westworld alkotói készítenek, -- derült ki az Amazon Prime Video 24 másodperces videójából. Egyesek szerint a teaser elárulta az első rész címét is: mielőtt a megjelenési dátum megjelenik, látható a "HOLOTAPE FOUND: 101_The End", így az első rész címe "The End" lehet.Látható egy másik easter egg is, olvasható a "LOAD ROM(1): K1LT3R_PV_33" - ez a Kilter Filmsre utal, a sorozat mögött álló produkciós stúdióra. A klipben csak egy holoszalagot említettek, így vélhetően a premier egy epizóddal érkezik és hetente jönnek az új részek.A Fallout-sorozat egy eredeti történetet fog elmesélni, amely Los Angelesben és a Vault 33-ban játszódik majd, nyáron néhány forgatási fotó is kiszivárgott.