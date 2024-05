Kiderült, hol tart a Death Stranding 2: On the Beach fejlesztése

Hideo Kojima nemrég izgalmas hírekről számolt be a Death Stranding 2: On the Beach kapcsán, és elárulta, hogy a várt folytatás forgatása és hangfelvételei már befejeződtek és továbbra is várhatóan 2025-ben jelenik meg.

Death Stranding 2: On the Beach kapcsán, és elárulta, hogy a várt folytatás forgatása és hangfelvételei már befejeződtek és továbbra is várhatóan 2025-ben jelenik meg.'>