Kiderült, hogy milyen sok extra érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz az első évadban

Bár a háttérben már javában elindult a Call of Duty: Black Ops 6 első évada, azonban az Activision a jobb későn, mint soha elvet követve most bejelentette, hogy milyen sok extra érkezik ebben a szezonban az alkotáshoz.





Valóban felsorolni is nehéz, hogy mennyi minden érkezik, de mindenképpen kiemelendő a sorbólvagy a Citadelle de Morts térkép a Zombies-módhoz, de lesz új helyszín a Strike módhoz Rackter név alatt, sőt Winter Nuketown még az ünnepi hangulatot is biztosítja majd egy nukleáris kísérleti zónával.Ehhez egy egyedülálló új játékmód is kapcsolódik majd Ran-Snack név alatt, ami ezer szállal kötődni fog az ünnepi témához, de mindez csak a jéghegy csúcsa, amennyiben pontosabban ismerkednél az érkező tartalmakkal az alábbi roadmap képről minden tartalmat áttekinthetsz már most.