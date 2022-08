Kiderült, hogy milyen játékokat prezentál majd a Microsoft a gamescom 2022 alkalmából

Nem hagyja ki az idei gamescom expót a Microsoft, sőt egy nagyobbacska streammel is készül a rajongók számára a kölni rendezvényen, amiről máris kiderült, hogy milyen játékokat foglal majd magába.

A tervek szerint a redmondi óriás augusztus 25-én, délután két óra magasságában csap majd bele a lecsóba, és, a műsorban pedig olyan címek kerülnek a középpontba, mint a Microsoft Flight Simulator, a Gunfire Reborn, a Sea of Thieves, a Lies of P, a High On Life, a Grounded, a Pentiment, az A Plague Tale: Requiem, a Minecraft Legends, a Planet of Lana és az Age of Empires IV.Az eseményen természetesen számítunk azért meglepetésekre, sőt aki személyesen látogat majd ki a kölni partira, az a felsoroltak nagy részét rögtön ki is próbálhatja majd élesben.