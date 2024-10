Kiderült, hogy milyen hírességek adják a hangjukat a Clair Obscur: Expedition 33 szerepjátékhoz

Sokak számára már most a jövő év egyik legnagyobb reménysége a Kepler Interactive és a Sandfall Interactive kooperációjában készülődő Clair Obscur: Expedition 33 szerepjáték, amiről most kiderült, hogy igazi sztárparédé kap helyet benne.

A játékhoz ugyanis, így Gustave szerepében Charlie Cox (Daredevil: Born Again, Stardust), Maelle hangjaként Jennifer English (Baldur?s Gate III, Elden Ring), Lune-ként pedig Kirsty Rider (The Sandman, Sifu) emeli a végeredmény színvonalát.Rajtuk kívül még olyan nevek hangjait hallhatjuk a 2025 tavaszán PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re érkező játékban, mint Shala Nyx (The Old Guard, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty), Andy Serkis (The Lord of the Rings, Black Panther) vagy Ben Starr (Final Fantasy XVI, Warframe: 1999).

