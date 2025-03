Kiderült, hogy milyen dalokra deszkázhatunk majd a Tony Hawk's Pro Skater 3+4-ben

Bár logikusan azt gondolhatnánk, hogy tartalmilag nem változik majd a Tony Hawk's Pro Skater 3+4, azonban úgy tűnik, hogy az Iron Galaxy - vélhetően jogi okokból kifolyólag - némileg változtatott a deszkázás közben felcsendülő dallistán.

Erre már korábban fény derült, amikor feltettek a Spotify-ra egy olyan lejátszási listát, amelyen nem sok ismerős dal volt, azonban ez a lista most tovább bővült, és egyre több új tétel kapott helyet rajta., de az alábbi, immáron frissített dallistán sokkal több új dalt találunk, mint régit. Ez azonban nem feltétlenül baj, tekintettel arra, hogy a készítők ízlésére nem igazán lehet panasz, bár van néhány oda nem illő elem a listán:Motörhead - Ace of Spades [THPS 3]Alice in Chains - Them BonesDenzel Curry - UltimateGang of Four - Damaged GoodsCKY - 96 Quite Bitter Beings [THPS 3]Run the Jewels - Yankee and the Brave (Ep. 4)Wavves - King of the BeachTurnstile - Real ThingBodyjar - Not the Same [THPS 3]End It - New Wage SlaveryJeff Rosenstock - HeadSchoolboy Q ft. Kendrick Lamar - Collard GreensKRS-One - Outta HereT.C.M.F. - ResultUrethane - Dog YearsKittie - CharlotteGang Starr - Mass Appeal [THPS 4]H2O - Faster Than the WorldStarcrawler - RoadkillAdolescents - Amoeba [THPS 3]