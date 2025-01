Kiderült, hogy milyen Civilization VII tartalmak várhatók a megjelenés után

A Firaxis Games bejelentette, hogy a Civilization VII megjelenés után sem engedi majd el a játékosok kezét, így rengeteg extra tartalomra számíthatnak majd a rajongók a premiert követő hónapokban - méghozzá már márciustól.





Az első fontosabb extra márciusban érkezikcímmel, és míg a hónap elején vezetőként Ada Lovelace, új országként pedig Karthágó és Nagy-Britannia érkezik - négy új természeti csoda mellett - március végén beroboghat még a játékosok közé Simon Bolivar is, méghozzá Bulgária és Nepál kíséretében.Április és szeptember között aztán további két új vezetővel, négy új civilizációval és ugyanennyi világ csodájával bővül a kínálat, de októberben, sőt azt követően egyaránt számíthatunk extra tartalmakra a játékhoz, és akkor még nem is beszéltünk az ingyenes dolgokról, lévén azokra is számíthatunk az alábbi képkocka alapján.