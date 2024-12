Kiderült, hogy miért Ciri lett a The Witcher 4 főszereplője

A The Witcher 4 egyik legnagyobb újdonsága az lesz, hogy Geralt helyett Ciri kerül a főszerepbe, amivel kapcsolatban most Malgorzata Mitrega producer egy interjúban elmagyarázta, hogy miért is volt szükség a váltásra.

A producer elmondta, hogy Ciri egy nagyon logikus választás volt a részükről, hiszen, miközben egy csodálatos, sokoldalú karakter, aki mindemellett fiatalabb is Geraltnál, ami sokkal nagyobb szabadságot ad a játékosok kezébe.Geralt ugyanis a kezdetektől fogva egy jól körülhatárolt karakter volt, Cirit azonban jobban formálhatjuk majd, sőt mi több, ez a döntés a készítők szerint már 9 évvel ezelőtt megszületett, amikor a csapat tagjai egyhangúan megszavazták őt a jövőben megjelenő The Witcher-játékok főszereplőjének.