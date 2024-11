Kézi konzol megjelenését tervezi 2025-ben az Xbox?

Rendszeresen visszatérő pletyka a Microsoft kapcsán, hogy az otthoni masinák mellett egy kézi konzollal is piacra szeretnének lépni hamarosan és a The Xbox Two podcast részeként ez most ismét aktualitássá vált.

Jez Corden, a mindig jól értesült ipari bennfentes ugyanis úgy tudja, hogy, amivel szép kis konkurenciát állíthatnának a Nintendo Switch újgenerációs változatának még annak ellenére is, hogy a két masina alapvetően eltérő játékos rétegeket céloz meg.Ha a hír igaz, a Microsoft alighanem a Game Pass és az Xbox Cloud Streaming köré építheti majd fel a masinát, amiről legkorábban jövőre hallhatunk, Corden szerint legalábbis nem sok esély van arra, hogy idén még bemutatkozik. Izgatottan várjuk a híreket!