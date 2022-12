Kevesen vannak de sokat költenek az esport játékosok itthon

Az eNET ismét érdekes kutatással állt elő az esport kapcsán, viszonylag szűk és behatárolt körű - így nem túl reprezentatív - felmérésük szerint ugyanis bár relatíve nincsenek nagy létszámban hazánkban az esport játékosok, mégis ők költik el a pénzek nagy részét.





Ennek 95%-át az e-sport játékokkal játszók adják, ami nem meglepő, hiszen a casual (alkalmi) játékok szinte bármilyen okostelefonon elfutnak, nem igényelnek jobb felbontású monitort vagy speciális egeret sem.





Számokra lefordítva a felmérés szerint (amit kéretik fenntartásokkal kezelni!) ez azt jelenti, hogy Magyarországon 2022-ben nagyjából 85 milliárd forintnyi összeget költöttünk videojátékokra és ahhoz tartozó hardverekre, 2023-ban ez az összeg feltehetően 100 milliárd forint környékére nő majd. Ebben tehát a hardver- és videójáték-vásárlások, a játékban való pénzköltés, az előfizetések és az ajándéktárgyak vásárlása is benne van.A felmérés szerint, ebből az esportot is játszók száma nagyjából 730 ezer - de ebbe mindenkit belevett a kutatás, aki olyan játékkal is játszik, amiből versenyt is rendeznek (pl. CS:GO, LoL), tehát nagyon tágan értelmezte a fogalmat, ami a Game Channel felmérései szerint egyébként sokkal alacsonyabb ennél.A nagyjából a játékos társadalom ötödét kitevő esportot is játszók viszont sokkal többet költenek az egyszerű gamereknél a felmérés szerint, a teljes videojátékos piac háromnegyedét az e-sport játékokkal játszók költései adják. A felmérés szerint ezen elméletből kifolyólag jövőre a 100 milliárd forintot elköltő magyar gamerek összes költéséből 75 milliárd az e-sport bázis számlájára lesz írható.A felmérésből kiderült továbbá, hogy a videójáték-piac legnagyobb részét - éves szinten közel 30 milliárd forintot - a hardvervásárlások teszik ki. Itt egy újabb érdekes szemlélethez érkeztünk, mert ebbe az okostelefonos eladásokat is beleszámolta az eNET, hiszen azon is játszunk - egészen pontosan így fogalmaz a felmérés:A videójáték-vásárlást 26,3 milliárdra lőtte be a cég, itt szintén kijött valahogy, hogy ebből 67% az e-sport számlájára írandó, az előfizetés alapú szegmens nagyságát az idei évben 13,7 milliárd forintra becsülik. Az in-game költés 10 milliárd forint feletti, "természetesen" ebből is 85% az e-sport. Az ajándéktárgy piac 10% alatti részesedést mutat, ez közel 5 milliárd forint, bár a százalék nekünk itt nagyon nem áll össze.És hogy miért jeleztem már az elején, hogy - bár az eNET ennek ellenkezőjét állítja - a felmérés nem túl reprezentatív, és kéretik fenntartásokkal kezelni:, a felmérésben pedig mindössze két, esportra épülő platform vett részt, amiből az egyik egy portál, amely az esportból él, a másik pedig annak népszerűsítésére jött létre.A reprezentatív a mi felfogásunkban egész pontosan azt jelenti, hogy valóban a teljes gamer piacon kutatunk, nem ott, ahol esportra vonatkozó kérdéseket esporttal foglalkozó oldalon teszünk fel, hiszen az egy olvasói buborék, speciálisan az esportra kiélezve.Fontos megjegyezni azt is, hogy a fenti számok maximum prognosztizált számok, hiszen a kutatás végén található a mondat: A 2022-es kutatások áprilisban készültek, a videójátékos kutatás 1002, az e-sport kutatás 1339 fő részvételével.