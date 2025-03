Kevesebb új játék jöhet a jövőben a Sega-tól

A 2025 áprilisától 2026 márciusáig tartó következő pénzügyi évre vonatkozó terveiről kérdezve a Sega elmondta, hogy összességében kevesebb teljes értékű játékot fog kiadni, de befektet a Persona, a Sonic és Like a Dragon stúdiókba.

A március 31-én véget érő üzleti év során a japán kiadó több mint hét teljes címet adott ki, köztük a Super Monkey Ball: Banana Rumble, a Metaphor: ReFantazio, Sonic X Shadow Generations és Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.Míg a bejelentett teljes, vagyis nem ingyenesek közé tartozik a Sonic Racing: CrossWorlds, Shinobi: Art of Vengeance és Project Century, valamint a Virtua Fighter, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe és Streets of Rage IP-felújítások.A Sega arra számít, hogy az új, teljes értékű címek mennyisége alacsonyabb lesz, mint az idei pénzügyi évben. A kérdezz-felelek során azt válaszolták, hogy a Persona stúdióját, azmunkaerő felvétellel és fúziókkal.