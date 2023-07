Kevesebb, mint 300 fejlesztővel készült el az Elden Ring és az Armored Core VI

A FromSoftware hozta létre az Elden Ringet, a Dark Souls-sorozatot és a hamarosan megjelenő Armored Core VI: Fires of Rubicon t, így azt gondolnánk, hogy ilyen címekkel a hátuk mögött a fejlesztőcsapat hatalmas méretű.

Valójában megdöbbentően kicsi a FromSoftware létszáma a többi, AAA címeken dolgozó fejlesztőkhöz képest, erről az Armored Core VI producere, Yasunori Ogura a PC Gamernek adott interjújában beszélt. Elmondta, a FromSoftware csak nagyjából 400 fejlesztőből áll, ebből 300-an a fejlesztőcsapatban dolgoznak.Ahelyett, hogy különböző csapatokat alkalmaznának a különböző projektekhez, a fejlesztőket attól függően váltogatják, hogy hol van rájuk szükség, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy teljesen felcserélik a projekteket.és ez az Elden Ring esetében is hasonló volt - magyaráza Ogura.Ez alapján a FromSoftware hihetetlenül hatékony lehet, hogy ilyen kevés késéssel és ennyi finomítással tudja a feladatokat elvégezni. Ugyanakkor aggódhatunk a fejlesztőkért, tekintve, hogy a szűkös időbeosztás mekkora problémát jelent az iparágon belül - a FromSoftwarenél sokkal nagyobb stúdiók is szenvedtek már kemény munkakörülményektől.