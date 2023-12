Két újabb DLC karaktert jelentettek be a One Piece: Pirate Warriors 4-hez

A Bandai Namco és az Omega Force a rajongók nagy örömére bejelentették a One Piece: Pirate Warriors 4 soron következő DLC karaktereit, merthogy két extra harcossal is bővülhet majd a játék a közeli jövőben.

Sőt mi több, már azt is tudjuk, hogy kik lesznek a szerencsés kiválasztottak:, akik a korábban már bemutatott Uta mellett január 11-én érkezhetnek meg a játékhoz, méghozzá a One Piece Film: Red Pack részeként.A két újoncról természetesen már egy-egy kedvcsinálót is bemutattak az illetékesek, és bár csak japán nyelvű videók érhetők el hozzájuk, ez ne szegje a kedveteket a megtekintéstől. A One Piece: Pirate Warriors 4 PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re érhető el.