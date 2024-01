Két új kedvcsinálót is kapott a Prince of Persia: The Lost Crown

A közelgő megjelenés alkalmából két friss kedvcsinálóval is gazdagodott a Prince of Persia: The Lost Crown , aminek jóvoltából újabb részleteket ismerhettünk meg a több tekintetben retro élményekkel kecsegtető alkotásról.

A Ubisoft Montpellier ennek köszönhetően az egyik mozgóképen alaposabb betekintést ad a rajongóknak, míg a másikon leginkább a kisegítő lehetőségekről lesz szó, avagy olyan funkciókról, amelyek valamilyen formában megtámogatják, színesebbé teszik a játékmenetet. Prince of Persia: The Lost Crown a tervek szerint január 18-án érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re, de a Ubisoft egy demó kiadását is tervezi, amire jövő héten, egészen pontosan január 11-én kerül majd sor.

