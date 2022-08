Két új harcos is bemutatkozott a Street Fighter 6-hoz

Nagyszerű hírekkel szolgálhatunk a Street Fighter 6 rajongóinak, lévén az EVO 2022 részeként a Capcom több friss hírrel is szolgált a népszerű verekedős játék legújabb epizódja kapcsán.

Ennek részeként például bemutatkozott két vadonatúj harcos is, név szerint, akikhez egy-egy mozgókép is érkezett rögtön annak érdekében, hogy azonnal láthassuk őket a gyakorlatban, így megtudjuk például, hogy Kimberly egy újabb hölgy bunyós lesz, de azon túl, hogy minden csillog-villog ütései és rúgásai után, túl sok érdekességet egyelőre nem tett hozzá a játékhoz.Juri ezzel szemben már egy jól ismert harcos, aki nagy visszatérőként azért szintén átalakult egy kicsikét, de azért drasztikus változásokra tőle sem kell számítani a korábbi részek ismerőinek. Nézzétek meg inkább magatok, hogy miről is van szó!

