Két trailerrel jelentkezett a Mafia: The Old Country

A fejlesztő Hangar 13 és a kiadó 2K Games két új trailert adott ki a hamarosan megjelenő Mafia: The Old Country -hoz, az akciójáték központi témái között ott lesz a bosszú gondolata és az, hogy az "csak egy közeli embertől jöhet".

Az új, 90 másodperces Mafia: The Old Country trailerben nincs gameplay, de segít bemutatni az. Néhány új karaktert is megpillanthatunk, például Isabellát, aki a szerelmi szálat hozhatja el.A franchise új címe augusztus 8-án jelenik meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, a Hangar 13 már jó néhány részletet elárult a játékról. Egy friss fejlesztői naplóban arról is beszéltek, hogy a hitelességet az egyik legfontosabb dolognak tartják a készülő játékban.

