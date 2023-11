Két történeti bővítményt is kap jövőre az Avatar: Frontiers of Pandora

Mindenképpenn hosszabb távra tervez az Avatar: Frontiers of Pandora -val a Ubisoft - derült ki a csapat legutóbbi bejelentéséből, amelynek részeként lerántották a leplet a Season Pass-ról, ami két nagyobb csomagot is ígér.

Az eddigi részletek alapjána játékhoz The Sky Breaker címmel, aminek részeként új területek és egy titokzatos ellenfél vár ránk, de jön egy bővítmény jövő ősszel is Secrets of the Spires címmel, ami szintén egy újabb területtel, valamint légi csatákkal vár majd ránk.Az Avatar: Frontiers of Pandora várhatóan december 7-én jelenik meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, ha pedig a Gold vagy az Ultimate kiadásokat választjuk, a Season Pass-ért már nem kell majd külön fizetnünk.

