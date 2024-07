Két játékot is bejelent a gamescom 2024-en a NetEase Games

Már most nagyon izgatottak vagyunk a NetEase Games tervei miatt, akik bejelentették, hogy a kölni gamescom 2024-re nemcsak már ismert projekteket szeretnének magukkal vinni, hanem bejelentésre is sort kerítenek majd.

Sőt mi több, rögtön két játékot is prezentálnak majd a rajongóknak, de a meglévő projektek kapcsán egyaránt várhatók érdekességek, lévén ott lesz Kölnben a Shadows of the Damned: Hella Remastered, aminek részekéntAz elhangzottakon felül még három játékot akar prezentálni a gamescom expón a NetEase Games, így a Fragpunk, a Marvel Rivals és a Once Human lesznek ott biztosan az eseményen, szóval unatkozni már biztosan nem fogunk.