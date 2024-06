Két játékmódot erősítettek meg a Dragon Ball: Sparking! Zerohoz

Egy gameplay trailerrel örvendeztetett meg bennünket a Dragon Ball: Sparking! Zero , amely bemutat néhány játékmódot és funkciót, ezen kívül kiderült a megjelenési dátum is, ez alapján ősszel várhatjuk.

Az egyik kiemelt mód az Episode Battle, amelyben 8 szereplő közül választhatunk és átélhetjük, vagy újraélhetjük a franchise fontos csatáit a DRAGON BALL Z-től kezdődően egészen a DRAGON BALL SUPER Tournament of Powerig. Ebben a szóló módban érdekesség, hogy az átvezető videók belső nézetből is megtekinthetőek lesznek.A második funkcióban, a Custom Battleben a sorozat kedvenc karaktereivel új szituációkat hozhatunk létre és így megalkothatjuk álmaink csatáját, amit utána megoszthatunk a nagyvilággal. Offline többjátékos módra is számíthatunk, amikor

