Két ismert színész csatlakozott a Five Nights at Freddy's mozifilmhez

A Deadline új jelentése szerint Josh Hutcherson és Matthew Lillard szerepelni fognak a Five Night at Freddy's filmadaptációjában, de azt egyelőre nem tudni, hogy ez a két színész milyen karaktereket fog alakítani.

A film gyártása még mindig nem kezdődött el, várhatóan 2023 februárjában fognak hozzá New Orleansban és alig pár hónapja csatlakozott a projekthez rendezőként Emma Tammi is, aki a Szél című munkájáról híres. Mivel, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a film még messze van a bemutatótól, addig is érdekes lesz figyelni, hogy a játékok ikonikus szereplői közül kiket fognak bejelenteni a mozihoz.Hutcherson az Éhezők viadalából lehet ismerős, a franchise több részében is szerepelt, de dolgozott néhány nagyon várt következő címben is, mint például A méhész, - ami jövőre jelenik meg, - és az 57 másodperc. Lillard szerepelt a klasszikus Scooby-Doo filmsorozatban, a Sikolyban és figyelemre méltó szerepe volt az SLC Punkban! és az Utódokban is.A Five Nights at Freddy's még 2014-ben jelent meg és azóta igazi klaszikus lett, amiben a játékosok biztonsági őrként indulnak dolgozni a Freddy Fazbear's Pizzeriába, az ártalmatlan munka azonban hamarosan borzasztóvá válik.